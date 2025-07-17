Андрей Воробьев: учившимся в Подмосковье ветеранам СВО вручили дипломы

В Одинцовском филиале МГИМО завершился II поток программы профпереподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Губернатор Московской области Андрей Воробьев присутствовал в Доме приемов МИДа, где выпускникам-ветеранам СВО вручили дипломы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

19 ветеранов СВО два месяца проходили интенсивный курс, созданный базовой кафедрой министерства ЖКХ Московского области. Они учились управлять регионом, муниципальным хозяйством, работать с жителями и другим навыкам. Проект реализуют ГлавУпДК при МИД России совместно с госфондом «Защитники Отечества» и МГИМО.

«Мы знаем, с каким серьезным настроем, мотивацией ребята шли в эту программу. Потому что есть цель, есть чувство долга и ответственности за свою жизнь, за родных и близких, за свой регион и страну. Как сказал президент (России Владимир Путин – ред.), люди, которые рискуют собой, защищают нашу Родину, — это сложившиеся личности, которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах. Наша задача — обучить управленческим и отраслевым компетенциям, которых недоставало для старта новой карьеры на гражданке, а также поддержать и направить на начальном этапе», — заявил Андрей Воробьев.

Он поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анну Цивилеву и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Уникальная программа для ветеранов СВО была создана общими усилиями. Свою лепту внес Одинцовский филиал МГИМО и базовая кафедра министерства ЖКХ Московской области.

«С выпускниками мы уже начали обсуждать варианты трудоустройства — кому-то по душе госслужба, кому-то отраслевые предприятия, а кто-то хочет работать в своем муниципалитете, быть ближе к людям. Постараемся все пожелания учесть и выполнить», — отметил глава региона.

Лавров рассказал, что в самых непростых военных условиях выпускники проявили лучшие качества, которые присущи солдатам, — самопожертвование, отвагу, умение быстро принимать решение в экстремальных ситуациях. Они на деле доказали преданность Родине, готовность отдать за нее самое дорогое — жизнь.

«Теперь в вашей биографии наступает новый ответственный этап: опираясь на полученные новые знания и навыки, вам предстоит проявить себя в управленческой стезе, где пригодятся ваши способности принимать решения в нестандартной обстановке, умение работать в российских регионах. На вас лежит повышенная ответственность, потому что наши граждане берут с вас пример честности, целеустремленности, порядочности, скромности. Вы на деле способны внести огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, чему российский президент уделяет сейчас особое внимание. И нет сомнений, что сумеете оправдать высокое доверие президента Путина. Ну, а министерство иностранных дел, наше учебное заведение, продолжит принимать самое активное участие в обучении ветеранов СВО», — заявил Лавров.

Выпускники из Подмосковья

Среди выпускников семь жителей Московской области, бойцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Смоленской, Рязанской, Тульской областей и Великого Новгорода. Среди них Герой России Рашид Галиуллин из Подольска, обладатель медали «За отвагу» Сергей Зеньков из Лосино-Петровского, финалист региональной образовательной программы «Герои Подмосковья», обладатель двух медалей «За отвагу» Юрий Калинаускас.

В списке участников из Подмосковья штурмовик Кирилл Чернышев из Вереи (орден Мужества), боец отряда БАРС Иван Корохов из Фрязино, Павел Маркин из Мытищ (медали «За доблесть» и «За боевое отличие») и Денис Чураков из Люберец (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени).

«Хочу выразить благодарность министерству иностранных дел, ГлавУпДК при МИД России, государственному фонду «Защитники Отечества», руководству МГИМО, нашему чудесному, великолепному преподавательскому составу, всем организаторам данной программы. Нам дали новые знания, которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни, в работе. У нас отличный коллектив выпускников, это прекрасные люди. Считаю, что все они достойны быть управленцами», — отметил Рашид Галиуллин.

Денис Чураков отметил, что программа была очень насыщенной. У него уже есть разные предложения, которые боец рассматривает. Он надеется быть максимально полезным для страны и общества.

«Хочу продолжить работу в Люберцах – это большой красивый интересный город, который важно развивать. Я отец четырех детей и для них, для будущих поколений хочу внести свой вклад в улучшение инфраструктуры Люберец», — сказал Чураков.

Юрий Калинаускас подтвердил, что программа действительно была интенсивной и загруженной, но при этом сбалансированной и удачно сформированной. Он получил много знаний, которые в любом случае будут полезны.

«Рассматриваю не только варианты в Балашихе, но и вообще в любом другом городе. Я очень мобильный человек, готов к переезду», — добавил Калинаускас.

О программе

Объем образовательного курса составил 577 академических часов. Интенсив включал семь модулей, где слушатели изучали технологии, антикризисные и другие методы управления. Много внимания уделили взаимодействию с жителями, территориальному планированию, цифровым аспектам коммуникаций и инженерных систем, управлению городским и региональным хозяйством, а также государственным и жилищным фондом.

«От развития малых территорий, отдаленных регионов зависит рост экономики и уровень социального благополучия, поэтому на выпускников программы возложена серьезная миссия. Отбор был непростым, 19 участников спецоперации прошли обучение по ускоренной программе, и теперь им предстоит вернуться домой, чтобы вместе с органами исполнительной власти приступить к преобразованиям. Отмечу, что одним из направлений деятельности фонда «Защитники Отечества», который был создан по указу президента России, является помощь ветеранам СВО в приобретении новых компетенций, в том числе управленческих. И такую возможность мы предоставляем героям», — отметила Цивилева.

Лекции по рабочим программам проводили около 30 преподавателей, в том числе и из МГИМО, а также специалисты, эксперты руководители органов законодательной и исполнительной власти.

Кроме очных занятий, которые проходили в филиале МГИМО в Одинцове, для учеников проводили выездные практические семинары. Они выезжали на объекты «Мособлгаза», Мытищинской теплосети, «Водоканала» Подольска, в парк имени Лазутиной в Одинцове. После прохождения модуля были тестирования, а по итогам курса — экзамен в форме защиты проекта.

«Наш Одинцовский филиал, созданный при поддержке министра иностранных дел и губернатора Московской области, нацелен на то, чтобы готовить не только специалистов-международников, но и тех, кто будет заниматься развитием территории. Считаю, что сегодня это – одна из важнейших задач, стоящих перед Отечеством, перед нашим обществом. Программа обучения была составлена с учетом опыта, который у нас был: первая группа выпускников уже работает в разных регионах страны, и мы с ней поддерживаем связь. Мы постарались учесть и их добрые отзывы, и замечания, которые были высказаны по завершении прошлой программы. Естественно использовали и опыт наших партнеров – это около 40 субъектов Федерации, прежде всего Московская область и Москва», — рассказал Торкунов.

«Герои Подмосковья»

В Подмосковье реализуется программа для участников и ветеранов СВО «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время героев». На участие в ней подали заявки почти 2,5 тыс. человек из 69 регионов России. По итогам отбора определили 70 финалистов и 30 участников СВО, которые смогут приступить к обучению после возвращения с фронта.

Программа рассчитана на год, учеба — теория и практика— начнется в сентябре. Наставниками выступят члены правительства, депутаты, главы муниципалитетов.

Всего для участников СВО и их семей в регионе действует около 30 региональных мер поддержки, в том числе бесплатное питание детей в школах и вузах, бесплатный детский сад, отдых в лагерях и так далее. Реабилитацию в «Ясенках» и «Протэксе» прошли уже более 1400 бойцов. Решаются и вопросы трудоустройства.