В МИД России прокомментировали дело Долиной

Власти России считают, что противники страны могут использовать громкое уголовное дело о мошенничестве с участием певицы Ларисы Долиной для дестабилизации обстановки внутри государства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает газета «Известия» .

«Наши недруги, наши враги, очевидно, понимают, что на поле боя не получилось, никакой отмены России не произошло… И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей внутри страны, стравливание», — цитирует Захарову издание.

По ее мнению, после провала попыток «отменить» Россию в культуре и спорте противники переключились на внутренние провокации.

Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые в 2024 году уговорили ее перевести сбережения и средства от продажи квартиры, нанеся ущерб не менее чем в 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов уже осуждены на сроки от четырех до семи лет. Суд также восстановил право собственности Долиной на квартиру, что оставило покупательницу Полину Лурье и без денег, и без жилья.

Верховный суд рассмотрит ее кассационную жалобу 16 декабря.

