В МИД России прокомментировали дело Долиной
Власти России считают, что противники страны могут использовать громкое уголовное дело о мошенничестве с участием певицы Ларисы Долиной для дестабилизации обстановки внутри государства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает газета «Известия».
«Наши недруги, наши враги, очевидно, понимают, что на поле боя не получилось, никакой отмены России не произошло… И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей внутри страны, стравливание», — цитирует Захарову издание.
По ее мнению, после провала попыток «отменить» Россию в культуре и спорте противники переключились на внутренние провокации.
Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые в 2024 году уговорили ее перевести сбережения и средства от продажи квартиры, нанеся ущерб не менее чем в 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов уже осуждены на сроки от четырех до семи лет. Суд также восстановил право собственности Долиной на квартиру, что оставило покупательницу Полину Лурье и без денег, и без жилья.
Верховный суд рассмотрит ее кассационную жалобу 16 декабря.
