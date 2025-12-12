Дропперша из дела Долиной могла дать свою банковскую карту, будучи пьяной

Одна из фигуранток дела о незаконной продаже квартиры певицы Ларисы Долиной заявила, что могла передать свою карту для мошеннических операций, когда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Маргарита Б. вообще не помнит, чтобы оформляла и передавала карту, сообщает ТАСС .

«Тем не менее (она — ред.) может допустить, что, когда она находилась в алкогольном опьянении, кто-то мог ее попросить оформить банковскую карту. Она периодически злоупотребляет спиртными напитками», — говорится в материалах дела.

Другая свидетельница рассказала, что в 2023 году потеряла телефон с чехлом, в котором были карты разных банков, в том числе та, что использовалась мошенниками. При этом для блокировки карт в банки она не обращалась. Еще один свидетель признался, что предоставлял свои паспортные данные для оформления карты.

Для аферы с квартирой Долиной мошенники привлекли не менее 10 дропперов. Люди случайно или осознанно предоставляли свои карты для незаконных переводов.

