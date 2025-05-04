В МИД КНР пообещали вместе с Россией развивать многополярность мира

КНР и РФ будут и дальше продвигать равноправную многополярность мира. Также обе страны выступают против односторонних действий и запугивания, рассказали в МИД Китая, сообщает РИА Новости .

Консенсус, которого удалось добиться РФ и КНР, углубит доверие обоих государств друг к другу. Также он сможет поспособствовать сотрудничеству во многих областях.

КНР и РФ будут и дальше тесно работать в рамках ООН, ШОС, БРИКС. Также обе страны планируют и дальше выступать против односторонних действий, запугивания. Еще государства будут продвигать равноправную многополярность мира.

Ранее Китай увеличил экспорт мясной продукции в Россию в четыре раза. КНР оказалась в тройке главных поставщиков мяса для РФ.