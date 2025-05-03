Пекин увеличил экспорт мясной продукции в РФ почти в четыре раза

По данным международной статистики ООН и национальных ведомств, Китай в 2024 году стал третьим по объемам поставок мяса в Россию, уступая только Белоруссии и Бразилии, сообщает РИА Новости .

«Рост китайского экспорта оказался впечатляющим — за год Пекин нарастил поставки мясной продукции в РФ почти в четыре раза», — отмечают аналитики, изучавшие данные системы Comtrade.

Общий объем российского импорта мяса по итогам прошлого года составил около 2,2 миллиарда долларов. Традиционный лидер — Белоруссия — увеличила поставки на 15%, обеспечив 56,5% всего ввозимого в страну мяса. Бразильский экспорт также показал значительный рост — плюс 30% к предыдущему периоду, что позволило закрепиться на втором месте с долей 18,1%, — уточняют эксперты.

Особый интерес вызывает динамика поставок мяса птицы из КНР, где зафиксирован пятикратный рост. Однако латиноамериканские производители пока сохраняют доминирующие позиции в этом сегменте, — подчеркивают в отрасли. Вместе с Белоруссией Бразилия, Парагвай и Аргентина остаются ключевыми игроками на российском рынке».

Экономисты связывают эти изменения с перестройкой логистических цепочек и поиском альтернативных поставщиков. «Китай демонстрирует гибкость и готовность заполнять возникающие ниши, что соответствует общей динамике российско-китайского экономического сотрудничества», — заключают аналитики.