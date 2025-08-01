В Литву залетел «беспилотник из Белоруссии» после падения БПЛА над Минском

В Литве заявили о прилете беспилотника из Белоруссии после падения БПЛА в Минске

На полигоне Гайжюнай в Литве обнаружен беспилотник, который якобы прилетел в страну из Белорусии, утверждает LRT со ссылкой на литовского министра обороны Довиле Шакалене. По данным издания, дрон прилетел еще в начале недели, однако его удалось обнаружить только сейчас.

Утверждается, что ранее «дрон из Белоруссии» видели пролетающим над столичным Вильнюсом.

Официальные власти Литвы пока не комментировали ситуацию. Белоруссия также еще не делала официальных заявлений о якобы дроне, который влетел в соседнюю страну с ее территории.

Прочие подробности выясняются.

Ранее над Минском упал неизвестный БПЛА, который был начинен тротилом и поражающими элементами. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), при его падении никто не пострадал. Белорусские правоохранители начинали проверку, ситуацию держал на контроле лично президент Александр Лукашенко.