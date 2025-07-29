Тротил и поражающие элементы: подробности о БПЛА, который упал над Минском

Упавший над Минском БПЛА был снабжен тротилом и обилием поражающих элементов

Дрон, который белорусские военные подавили в небе над Минском, был снабжен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Летальный аппарат изучают правоохранители, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Неизвестный БПЛА обнаружили в белорусском небе ночью 29 июля. По предварительным данным, его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего дрон упал во дворе дома на улице Матусевича в Минске. При падении беспилотник не взорвался.

«Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию», — рассказали в белорусском Следкоме.

В результате инцидента с БПЛА никто не пострадал. О разрушениях не сообщалось.

Белорусские правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Президент Белоруссии Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.