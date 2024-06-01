В Литве предложили Венгрии передать Путину послание мира

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Глава МИД Литвы возложил на Будапешт глобальную коммуникацию с Россией

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Будапешту взаимодействовать с Москвой от всего глобального сообщества для прекращения конфликта на Украине, пишет ТАСС .

«Вы знаете, каково мое предложение венграм? У них все еще есть открытые каналы связи с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Они должны воспользоваться возможностями и донести послание мира. Но для россиян», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу ZDF.

Ландсбергис также поддержал намерение президента Франции Эммануэля Макрона отправить своих военных советников на Украину.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине разрешат переговоры властей России и США.