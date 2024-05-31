Орбан: переговоры по Украине проведут Россия и США

В Венгрии считают, что конфликт на Украине прекратят Москва и Вашингтон

«Решающие переговоры будут проходить не между Украиной и Россией, а между Соединенными Штатами и Россией. Они могут не только положить конец войне, но и создать своего рода систему [международной] безопасности», — сказал глава правительства республики в интервью чешскому телеканалу XTV.

Политик не считает Киев самостоятельной фигурой, так как Украину финансирует Запад.

По его мнению, переговоры смог бы провести экс-президент США Дональд Трамп в случае его возвращения в Белый дом.

При этом Орбан подчеркнул, что мировая война может начаться внезапно и очень скоро.