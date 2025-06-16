В Латвии задержали депутата сейма Росликова, который поддержал русский язык

В Латвии в отношении депутата сейма Алексея Росликова, который выступил на заседании в поддержку русского языка, завели уголовное дело. Он был задержан утром 16 июня, сообщает SHOT .

Главу партии «Стабильность» подозревают в сотрудничестве с Россией, направленном против интересов Латвии, разжигании национальной ненависти и вражды.

Дело в отношении Росликова было возбуждено после того, как он на заседании сейма выступил против декларации «Об устранении лингвистических последствий русификации». Депутат во время речи перешел с латышского на русский язык.

Росликов заявил, что «русский язык — наш язык», а затем показал грубый жест. В итоге его удалили с заседания.

Информацию о задержании Алексея Росликова подтвердила Светлана Чулкова, заменившая его на посту главы партии «Стабильность». По ее словам, мужчину увезли правоохранители утром 16 июня.