Латвийского депутата выгнали с заседания сейма за русскую речь

Латвийского депутата Алексея Росликова выгнали с заседания сейма после того, как он выступил в защиту русскоязычного населения страны, сообщает Mash .

Член партии «Стабильность» сначала выступал с речью на латышском языке. Он попросил не включать в повестку заседания декларацию «об устранении лингвистических последствий русификации».

По словам Росликова, в Латвии ограничивают русскоговорящих, указывают им, во что верить, на каком языке можно говорить, а на каком нельзя. Он добавил, что без русского языка страна долго не протянет.

Затем он и сам перешел на русскую речь.

«Нас больше, и русский язык — наш язык», — заявил Росликов.

После этого один из спикеров сейма начала голосование за исключение Росликова с заседания. Его поддержали другие депутаты. Росликова выгнали с заседания.

Ранее полиция Латвии возбудила более 60 уголовных дел за празднование Дня Победы. Людей обвинили в использовании георгиевских лент в букетах цветов и на значках на одежде, а также в воспроизведении советских песен.