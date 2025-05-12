В Латвии возбуждено 67 уголовных дел и задержано 8 человек «за празднование Дня Победы», число начатых процессов может вырасти после оценки записей в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

По словам заместителя начальника госполиции Андриса Зеллиса, большинство дел было возбуждено за использование в общественных местах «запрещенной» символики, в том числе георгиевских лент в букетах цветов и на значках на одежде, а также воспроизведение советских песен

Зеллис также сообщил, что в этом году не было заведено дел об административных правонарушениях, в отличие от прошлого года, когда было начато три таких процесса.

В этом году не было попыток собраться у бывшего памятника (Освободителям Риги — прим. ред.). Только один человек пытался бросить цветы рядом с этим местом, за что получил штраф, отметил Зеллис.

В Латвии запрещено возлагать цветы советским памятникам, так же как и носить георгиевские ленты в общественных местах.

Латвийский сейм принял закон, запрещающий проведение определенных публичных мероприятий 9 Мая. В этот день разрешены только мероприятия, связанные с Днем Европы, который отмечается в память о создании предшественника Европейского союза — Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в 1950 году.

Ситуация в Прибалтике продолжает обостряться на фоне последовательного искоренения памяти о подвиге советского народа в годы Второй мировой войны. В соседней Литве вандалы установили мусорный контейнер с циничной надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии» у места традиционного возложения цветов. Эти действия вызвали возмущение среди русскоязычных жителей стран Балтии и представителей ветеранских организаций.