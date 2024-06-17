В Латвии озвучили долю населения, которая поддерживает Россию и Путина

Доля жителей Латвии, которые идентифицируют себя как русские, составляет 23,4%. Четверть этих людей поддерживает Россию и ее президента Владимира Путина сообщает РБК .

Как сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Tages-Anzeiger, среди жителей Латвии есть раскол. Четверть русскоязычного населения страны поддерживает политику Владимира Путина в отношении Украины, еще четверть русскоязычных граждан поддерживает Украину, а оставшаяся часть вообще не хочет обсуждать эту тему.

По словам Ринкевичса, Рига следит за сложившейся ситуацией и «пытается войти в контакт с русскоязычным населением».

Согласно данным латвийской статистики, доля населения Латвии, которое идентифицирует себя как русские, составляет 23,4% (примерно 437,6 тыс. человек) на 2024 год. У более чем 296 тыс. из них есть латвийское гражданство.

Ранее жители Латвии смогли посмотреть Парад Победы с Красной площади в Москве из-за хакерской атаки. Праздник транслировался на всех телеканалах.