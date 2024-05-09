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В Латвии смогли увидеть парад Победы на Красной площади из-за кибератаки

В Латвии на всех телеканалах транслировался парад Победы с Красной площади в Москве из-за хакерской атаки, сообщает РИА Новости.

В Латвии на всех телеканалах транслировался парад Победы с Красной площади в Москве из-за хакерской атаки, сообщает РИА Новости.

По словам главы Национального совета республики по электронным СМИ Иварса Аболиньш, компания подверглась кибератаке.

В результате произошедшего в эфире транслировался парад Победы на Красной Площади.

В настоящее время кабельные телеканалы временно отключены. Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.