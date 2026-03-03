сегодня в 19:03

В КСИР пообещали «открыть врата ада» для США и Израиля

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

По его словам, Иран в ответ на атаки по своей территории уже ударил по десяти стратегическим пунктам управления и комплексу с оборудованием США в Бахрейне.

В результате атаки по авиабазе якобы были уничтожены центр управления воздушным движением, топливные баки для заправки самолетов, а также здание, где находились высокопоставленные американские военные. Наини отметил, что инфраструктура авиабазы «полностью уничтожена».

Представитель КСИР добавил, что Израилю и США стоит ожидать продолжения целенаправленных ударов со стороны Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп написал об уничтожении руководства Ирана и заявил, что исламская республика упустила возможность вести переговоры.

