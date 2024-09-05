В Крыму начал действовать ордер на поимку Зеленского
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Крымское народное ополчение подписало символический ордер на арест украинского президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал основатель ополчения, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.
Подписанный документ — внутренний. Он не будет иметь срока давности. Все, кто состоит в крымском ополчении, смогут приложить усилия для поимки Зеленского.
Шеремет добавил, что украинский президент должен знать — наказание за преступление нести все равно придется. О его деяниях не забудут даже в том случае, если хозяева из США и ЕС от него отрекутся.
Ранее Зеленский сообщил о том, что планирует закрепиться в Курской области. Таким образом Киев проявил свою сущность.