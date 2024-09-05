Крымское народное ополчение подписало символический ордер на арест украинского президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал основатель ополчения, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости .

Подписанный документ — внутренний. Он не будет иметь срока давности. Все, кто состоит в крымском ополчении, смогут приложить усилия для поимки Зеленского.

Шеремет добавил, что украинский президент должен знать — наказание за преступление нести все равно придется. О его деяниях не забудут даже в том случае, если хозяева из США и ЕС от него отрекутся.

Ранее Зеленский сообщил о том, что планирует закрепиться в Курской области. Таким образом Киев проявил свою сущность.