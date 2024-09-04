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Песков: Киев проявляет свою сущность, планируя закрепиться в Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев проявляет свою истинную сущность, планируя закрепиться в Курской области, сообщает Life.ru .

По его словам, киевский режим идет своей дорогой. А атака на Курскую область показала всю его истинную сущность.

Песков добавил, что России также следует идти своим путем и завершать СВО, выполняя все поставленные задачи. Пресс-секретарь президента РФ уверен, что все цели спецоперации обязательно будут достигнуты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ намерены удерживать территории, захваченные в Курской области. По его словам, атака на приграничье является частью «плана победы».