сегодня в 22:54

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ намерены удерживать территории, захваченные в приграничных районах Курской области, сообщает Lenta.ru .

«Украина будет „удерживать“ территорию, поскольку это является неотъемлемой частью „плана победы“ по прекращению войны», — сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News.

При этом украинский лидер подчеркнул, что американские власти якобы не знали о готовящемся вторжении Киева в Курскую область.

Зеленский добавил, что дальнейшие планы ВСУ будет держать в секрете, так как усвоил урок «разрекламированного» украинского контрнаступления летом 2023 года.

Ранее Владимир Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе. Однако Киев надеется, что ситуация может измениться благодаря вторжению в приграничный регион РФ.