Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в ДНР
Зеленский: пока в Курской области и Донбассе сложно
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский признал, что нападение ВСУ на Курскую область не облегчило положение киевских войск в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика для агентства Укринформ.
Зеленский признал, что сложности на покровском и торецком направлениях в Донецкой Народной Республике у ВСУ имеются. Однако Киев надеется, что ситуация может измениться благодаря атаке Киева на Курскую область.
«Но пока там сложно», — резюмировал Зеленский.
Ранее российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ нанесли удары шести бригадам противника.