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Зеленский: пока в Курской области и Донбассе сложно

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что нападение ВСУ на Курскую область не облегчило положение киевских войск в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика для агентства Укринформ.

Зеленский признал, что сложности на покровском и торецком направлениях в Донецкой Народной Республике у ВСУ имеются. Однако Киев надеется, что ситуация может измениться благодаря атаке Киева на Курскую область.

«Но пока там сложно», — резюмировал Зеленский.

Ранее российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ нанесли удары шести бригадам противника.