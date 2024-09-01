ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

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Минобороны: российские войска за сутки освободили два населенных пунктах в ДНР

Российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки войск выбили противника из населенного пункта Выемка в ДНР. Также российские войска нанесли урон шести бригадам ВСУ рядом с Часовым Яром, Острым, Ступочками, Антоновкой и Зализнянском в Донецкой Народной Республике.

Успехов добились и подразделения группировки войск «Центр». Они освободили от противника село Птичье в ДНР. ВС РФ продолжают продвижение в зоне СВО.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Константиновка в ДНР. В этой зоне были отражены пять контратак украинских штурмовиков.