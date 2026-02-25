«Что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его заявления за последнюю неделю: с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент интервью в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Встреча Путина, Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возможна исключительно для принятия окончательных решений. Для решения территориального вопроса необходима скрупулезная работа, в то время как власти Украины хотят решить его с ходу.

Ранее Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» вооруженного конфликта.

