Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» вооруженного конфликта, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

По его словам, прекращение огня без четких гарантий безопасности сопряжено с большими рисками.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в прекращении огня. По его словам, речь идет не о временном перемирии, а об окончательном завершении боевых действий.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры РФ — США — Украина. Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский после этого сказал о сложных, но конструктивных дискуссиях и анонсировал новую встречу.

