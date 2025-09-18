В Кремле считают, что налаживание отношений Финляндии и РФ займет десятилетия

Постоянный член Совбеза, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что отношения страны с Финляндией не наладятся в ближайшее время, для этого понадобятся десятилетия, сообщает ТАСС .

«Я работал и жил в Финляндии в советское время — тогда отношения были диаметрально противоположными нынешним, сейчас их практически не существует», — сказал Иванов.

Он напомнил, что Финляндия вступила в НАТО, страна активно призывает укреплять восточный рубеж. Она строит заборы, как Польша на границе с Белоруссией и с РФ в Калининградской области.

По его словам, при этом решение испортить отношения с Россией принимали власти Финляндии, а граждане, которые страдают от этого. Жители юго-востока страны уезжают оттуда, так как без российских туристов на данной территории делать нечего.

«Я думаю, со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит», — считает постоянный член Совбеза.

Ранее американский журналист Томас Фази заявил, что РФ сделала большой вклад в развитие европейской цивилизации, но финский лидер Александр Стубб пытается убедить мировую общественность в ином.