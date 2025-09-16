Россия сделала большой вклад в развитие европейской цивилизации. Однако глава Финляндии Александр Стубб пытается убедить мировую общественность в ином, рассказал американский журналист Томас Фази в социальной сети Х, сообщает РИА Новости .

Так он высказался о заявлении политика, сказавшего, что у России «не исчезает империалистическая ДНК». Фази отметил, что эти заявления — уже не шутка.

Стубб хочет убедить весь мир в том, что русские — «злобные недолюди». Хотя страна сделала огромный вклад в европейскую цивилизацию, в том числе в сфере науки и искусства, отметил журналист.

По словам Фази, президент Финляндии «похож на психопата». Единственный вклад его государства в развитие человечества был телефон Nokia 3310.