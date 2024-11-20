В Кремле рассказали о коммуникации Москвы и Вашингтона

Песков: горячая линия связи между Россией и США сейчас не используется

Специальная "горячая" линия связи между Москвой и Вашингтоном есть, но сейчас не используется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ТАСС .

«Между президентами России и США есть специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, для видеосвязи. (Она) нет, не используется», — заявил представитель Кремля.

Песков ранее прокомментировал РИА Новости информацию о полученном Украиной разрешении наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России.

«Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране. Они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

ВСУ выпустили шесть ракет американского производства ATACMS по Брянской области. Пять из них были сбиты.