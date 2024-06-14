В Кремле раскрыли, зачем Путин резко созывает встречу с первыми лицами МИД

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Ушаков: Путин обсудит с руководством МИД вопросы безопасности и Украину

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что 14 июня Владимир Путин обсудит с руководством МИД все самые важные темы. Также глава государства поднимет вопросы безопасности и Украины, сообщает Life.ru .

В пятницу, 14 июня, Путин встретится с первыми лицами российского внешнеполитического ведомства.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грядущая встреча не носит экстренный характер – ее просто не анонсировали.

На встречу Владимира Путина с руководством российского МИДа приглашены свыше 100 журналистов. Среди них будут и представители СМИ недружественных России стран.

Накануне Путин также встречался с получателями мегагрантов и главными учеными страны.

