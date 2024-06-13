Владимир Путин встретился с получателями мегагрантов и ведущими учеными

Президент РФ Владимир Путин встретился с ведущим российскими и зарубежными учеными и получателями мегагрантов на проведение научных исследований, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. По словам Путина, страна открыта для использования тех достижений, которые появляются благодаря работе учреждения.

«Мы открыты для того, чтобы результаты работы вашей были использованы не только в России, но и в других странах», — добавил он.

Российский лидер отметил, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться, наука стоять на месте не будет ни при каких обстоятельствах, развитие будет обязательно.