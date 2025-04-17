В Кремле раскрыли, будут ли обсуждать переговоры РФ и США в Катаре

Песков: вероятность переговоров РФ и США в Катаре еще не обсуждается

Вероятность организации переговоров между представителями России и Соединенных Штатов в Катаре еще не обсуждали. Об этом речи пока нет, ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, сообщает РИА Новости .

Он оценивает посреднический потенциал страны, как весьма большой.

Переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и эмиром Катара Таммимом Бен Хамадом Аль Тани стартовали в Москве 17 апреля. Диалог проводится в Большом Кремлевском дворце.

Главы государств обсудят несколько актуальных вопросов. Среди них может быть, в том числе урегулирование конфликта на Украине.