Стартовали переговоры между президентом РФ Путиным и эмиром Катара Аль Тани

Владимир Путин начал переговоры с эмиром Катара Аль Тани в Москве
Политика

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Диалог между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани начался в столице, сообщает RT.

Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце.

Ожидается, что главы двух государств обсудят ряд актуальных вопросов, включая урегулирование украинского кризиса.

21 марта Владимир Путин пообщался с Аль Тани по телефону.