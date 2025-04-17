Стартовали переговоры между президентом РФ Путиным и эмиром Катара Аль Тани
Владимир Путин начал переговоры с эмиром Катара Аль Тани в Москве
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Диалог между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани начался в столице, сообщает RT.
Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце.
Ожидается, что главы двух государств обсудят ряд актуальных вопросов, включая урегулирование украинского кризиса.
21 марта Владимир Путин пообщался с Аль Тани по телефону.