Путин поговорил с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Они обсудили дальнейшее развитие российско-катарского сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля .

В частности политики поговорили об итогах прошедшего в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии. Они договорились предпринимать совместные шаги, направленные на наращивание инвестиционных связей.

Президент РФ и Эмир Катара условились расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Во время разговора Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Также политики поделились друг с другом мнением по поводу ситуации в Сирии. Они отметили важность обеспечения единства республики. Россия и Катар договорились оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

Кроме того, президент РФ и Эмир Катара выразили озабоченность по поводу возобновления боев в секторе Газа. Страны подчеркнули готовность помогать в деэскалации напряженности в регионе.

Ранее стало известно, что РФ организует контейнерные линии по морю в Катар. Они дадут возможность компаниям снизить логистические издержки при купле-продаже товаров.