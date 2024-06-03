В Кремле прокомментировали возможную провокацию киевского режима в Херсоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о возможной новой провокации украинской стороны в Херсоне, при которой ВС России могли бы обвинить в якобы ударах по гражданскому населению. По словам представителя Кремля, Украина «не гнушается никакими информационными подлогами» и распространением дезинформации, что давно уже известно.

Ранее пророссийские партизаны в Херсоне утверждали, что в город приехали военкоры и режиссеры из Киева, которые могут снять сюжет о якобы ударах российской армии по мирным жителям.

Соответствующие заявления прокомментировал Дмитрий Песков. По его словам, в Буче (Киевская область) уже происходила инсценировка в начале СВО. Интерпретируемые украинской стороной тогдашние события в населенном пункте представитель Кремля также назвал ложью и дезинформацией.

«Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче, так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь», — цитирует радио Sputnik Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента России назвал безумной инициативу фонда Джорджа Клуни, заявившего о намерении добиться арестов российских журналистов в Европе.