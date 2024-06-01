Песков выразил сомнение в психической стабильности сотрудников Фонда Клуни
Песков счел безумной инициативу ареста российских журналистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел безумной инициативу Фонда актера Джорджа Клуни об аресте российских журналистов, пишет ТАСС.
«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал представитель Кремля в беседе с агентством в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
Ранее в фонде заявили, что намерены добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов, если они окажутся в Европе.
Там уточнили, что готовы решить это вопрос с европрокурорами и Международным уголовным судом.