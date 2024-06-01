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Песков выразил сомнение в психической стабильности сотрудников Фонда Клуни

Песков счел безумной инициативу ареста российских журналистов
Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел безумной инициативу Фонда актера Джорджа Клуни об аресте российских журналистов, пишет ТАСС.

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал представитель Кремля в беседе с агентством в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее в фонде заявили, что намерены добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов, если они окажутся в Европе.

Там уточнили, что готовы решить это вопрос с европрокурорами и Международным уголовным судом.