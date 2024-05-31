«Мы хотим, чтобы их арестовывали»: Фонд Клуни будет ловить и сажать работающих на РФ журналистов

В фонде имени актера Джорджа Клуни (Clooney Foundation for Justice) заявили, что намерены добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов, если они окажутся в Европе. Для этого организация хочет обратиться к европрокурорам и даже Международному уголовному суду, сообщает «Царьград» со ссылкой на радиостанцию «Голос Америки»*.

По словам директора по юридическим вопросам проекта Docket Анны Нейстат, Фонд обратится в прокуратуры государств, в законодательстве которых присутствует статья «о пропаганде войны». Кроме того, организация хочет преследовать представителей российских СМИ именно по закрытым ордерам — чтобы сами журналисты не знали, что они разыскиваются европейскими силовиками.

«Если ордер выписан, то это становится ордером на уровне Европола. То есть в любой европейской стране, по идее, они (работающие на Россию журналисты. — Ред.) могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело. <…> Мы хотим, чтобы они выезжали в другие страны и были там арестованы», — утверждает Нейстат.

В то же время юрист признала, что в странах с имеющимся наказанием за «пропаганду войны» еще ни разу не возбуждались дела конкретно по этой статье. Пока что, по словам Нейстат, Фонд Клуни еще не отправлял запросов на розыск и задержание российских журналистов.

Конкретные фамилии журналистов и издания, на которые они работают, юрист предпочла не называть.

Помимо этого, Фонд Клуни также готов обратиться в Международный уголовный суд (МУС), чтобы инстанция начала следствие по делу «о подстрекательстве к геноциду».

*включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.