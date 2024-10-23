В Кремле ответили, о чем лидеры БРИКС говорили на неформальном ужине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе неформального ужина на полях саммита БРИКС в Казани лидеры стран подняли тему Украины. Глава РФ Владимир Путин также поговорил тет-а-тет практически со всеми первыми лицами объединения, приехавшими в столицу Татарстана, сообщает ТАСС .

Российский президент обсудил с главами государств БРИКС наиболее чувствительные и важные вопросы. После этого Путин «буквально со всеми лидерами отходил в сторонку» для личного разговора, отметил Ушаков.

«И обсуждали, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы. Это тоже удалось сделать вчера», — продолжил Ушаков.

Между тем к БРИКС может присоединиться Ирак. Членство в содружестве помогло бы Багдаду отказаться финансовой кабалы, навязываемой американцами, считает депутат иракского парламента Зейнаб Аль-Мусави.