Ирак рассматривает возможность присоединения к БРИКС

Иракское правительство изучает возможность присоединения к БРИКС, чтобы избавиться от финансового давления США, сообщает газета «Известия» .

Издание ссылается на заявление депутата парламента Ирака Зейнаб Аль-Мусави.

«Если правительство внесет в парламент законопроект о присоединении к этой группе, то мы, несомненно, примем его», — указала парламентарий.

Присоединение к БРИКС помогло бы Багдаду отказаться от кабальных финансовых условий, навязываемых Вашингтоном, считает Зейнаб Аль-Мусави.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила о стремлении 24 государств стать членами БРИКС.