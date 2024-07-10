Матвиенко заявила, что 24 страны находятся в очереди на присоединение к БРИКС

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что на сегодняшний день в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны.

«24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС», — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что в будущем не исключает присоединения стран СНГ к объединению. Для этого следует выработать критерии для приема новых кандидатов в членство БРИКС.

Спикер Совфеда добавила, что БРИКС — не клуб по интересам, а объединение единомышленников с совпадающими взглядами на развитие международных отношений и роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства. Они выступают за то, чтобы работали международные законы.

Ранее стало известно, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордного показателя в 35,7%. Доля объединения в мировой экономике за год выросла на 0,6 процентного пункта.

На сегодняшний день в состав БРИКС входит 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.