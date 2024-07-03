Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордного показателя в 35,7%

Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордного показателя в 35,7%. Вместе с тем удельный вес экономик сократился до 29%, сообщает РИА Новости.

По данным Всемирного банка, доля БРИКС в мировой экономике за год выросла на 0,6 процентного пункта. С момента создания объединения в 2006 году его удельный вес в экономике увеличился на 10,2 процентного пункта.

Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов. За год он вырос на 7%.

В БРИКС сейчас находятся Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. В «Большую семерку» входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Италия.