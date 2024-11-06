В Кремле ответили, каким будет следующий президент России

Песков: следующий президент России будет таким же, как Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание.Первые» рассказал, каким будет следующий глава страны. По словам представителя Кремля, им будет такой же, как и нынешний президент Владимир Путин.

Вопрос Пескову задал один из участников марафона по имени Михаил, учащийся на государственного и муниципального служащего. Он спросил пресс-секретаря: «Каков он, будущий лидер России?»

«Такой же, как Путин. И в любом случае — такой, за какого вы проголосуете», — сказал Дмитрий Песков.

Между тем в Кремле заявили, что Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа, если республиканец официально выиграет президентскую гонку в США.