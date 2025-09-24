В Кремле отреагировали на слова Трампа, назвавшего РФ «бумажным тигром»

«Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. „Бумажных медведей“ не бывает, и Россия — настоящий медведь», — заявил Песков.

Он также добавил, что в РФ не могут согласиться со всеми утверждениями Трампа о конфликте с Украиной. По мнению Пескова, тон американского лидера сменился после общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп заявил, что Россия якобы сражается с Украиной «бесцельно» и назвал стану «бумажным тигром». Он допустил, что Киев якобы может не только вернуть всю свою территорию, но и «пойти дальше». Однако для этого стране «необходима поддержка ЕС и НАТО», а также время и терпение.

