Похожа на «бумажного тигра»: Трамп назвал «бесцельными» действия РФ на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия якобы сражается с Украиной «бесцельно». Он также назвал РФ «бумажным тигром», сообщает РИА Новости со ссылкой на пост политика в соцсети Truth Social.

«Россия уже 3,5 года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на „бумажного тигра“», — заявил Трамп.

Американский президент допустил, что Украина якобы может не только вернуть всю свою территорию, но и «пойти дальше». Однако для этого Киеву «необходима поддержка ЕС и НАТО», а также время и терпение.

Ранее Трамп сказал, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным не повлияли на урегулирование украинского конфликта. Американский лидер думал, что завершения боевых действий будет проще добиться.

