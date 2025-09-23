Трамп: отношения с Путиным не повлияли на урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его хорошие личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не повлияли на разрешение конфликта на Украине.

«Самое большое разочарование… это ситуация с Россией и Украиной. Я полагал, что это будет проще всего решить благодаря моим связям с Путиным, но, к сожалению, эти отношения не сыграли никакой роли», — отметил Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Американский лидер также сообщил, что Россия должна была остановить боевые действия, но до сих пор так и не сделала этого, «несмотря на все обещания и заверения».

Он также подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им «как угодно».