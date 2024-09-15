В Кремле не сочли нужным усиливать дискуссию об ответном ударе по Западу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин крайне аккуратен в вопросе оценок возможности ответа на удары западным оружием вглубь территории РФ.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«У нас хватает специалистов и экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно», — ответил Песков на вопрос Зарубина, не пора ли Москве на официальном уровне обсуждать ответные удары по Западу.

Пресс-секретарь главы государства напомнил о недавнем заявлении политолога Сергея Караганова, согласно которому Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории страны.

Песков добавил, что СВО будет продолжаться, а ее цели будут достигнуты. У России достаточно возможностей Вооруженных сил и экономики для поддержания армии страны.

Ранее стало известно, что в НАТО назвали оправданным разрешение Киеву наносить ракетные удары по территории России. По словам главы Военного комитета альянса Роба Бауэра, использование ВСУ дальнобойного оружия оправдано с военной точки зрения.