В Богородском округе провели праздник для семей участников СВО

Военно-патриотический центр «Гарнизон-А» предоставил площадку для праздника семей участников СВО. Программа началась с кофе-брейка и знакомства с центром. Затем взрослые и дети побывали на обзорной экскурсии, узнали историю гарнизона и осмотрели технику.

Для детей организовали активные игры и лазертаг, а взрослые приняли участие в пейнтбольном турнире.

Завершился праздник торжественным концертом творческого коллектива, созданного в Доме СВО. Почетными гостями стали депутат Московской областной думы Ольга Попова и председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

«Такие замечательные праздники объединяют родных наших героев и самих защитников, дарят ощущение большой семьи и уверенность, что рядом всегда есть поддержка», — отметила Ольга Попова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.