Режиссер Александр Орлов рассказал, что Лия Ахеджакова с трудом ходит

Режиссер Александр Орлов рассказал о трудностях 88-летней Лии Ахеджаковой с передвижением. По его словам, актрисе сейчас тяжело ездить на гастроли, сообщает kp.ru .

В Ташкенте организаторы отменили спектакль «Мой внук Вениамин» с участием Ахеджаковой за несколько часов до начала. Они сослались на технические причины. По версии, которую приводит издание, декорации застряли на границе с Узбекистаном. Новую дату не назначили, зрителям вернули билеты и принесли извинения.

Орлов, сосед актрисы по даче, предположил, что она постоянно находится во Внуково с мужем Владимиром: режиссер слышит ее голос. По его словам, раньше они часто ходили друг к другу в гости, а теперь лишь здороваются и обмениваются несколькими словами.

На вопрос об отмене спектакля Орлов ответил: «Этим должно было закончиться… Уже возраст, Лия с трудом ходит. Ей трудно ездить сейчас».

Постановке «Мой внук Вениамин» больше 10 лет. После ухода Ахеджаковой из «Современника» она стала ее главным гастрольным проектом. Автор пьесы — Людмила Улицкая*.

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* Внесена в список иноагентов в РФ.