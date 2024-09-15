В НАТО назвали разрешение ВСУ бить вглубь РФ оправданным

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что снятие запрета ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ оправданно с военной точки зрения. При этом он отметил, что каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, пишет РИА Новости .

Он отметил, что в соответствии с положениями о вооруженных конфликтах, любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону, которое не ограничивается границами этого государства. «Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов», — заявил он.

По его словам, страны, поставляющие Киеву оружие, имеют право ограничивать его использование, так как чувствуют ответственность.

Ранее в Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что будет настаивать на отказе разрешить ВСУ применять оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России.