Около 30 участников «Активного долголетия» посетили экскурсию по Можайску

Участники проекта «Активное долголетие» из Можайского округа 2 ноября совершили пешую прогулку по историческому центру города. Экскурсию для жителей старшего поколения провела почетный гражданин округа Валентина Фомченко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Около 30 участников проекта «Активное долголетие» познакомились с достопримечательностями старого Можайска. Пешая экскурсия объединила физическую активность и изучение истории родного края.

Прогулка началась у памятника «Воин-освободитель», где участники почтили память героев. Затем группа прошла через парк Победы в исторический центр. Маршрут завершился в музее Никольского собора.

Почетный гражданин Можайского округа Валентина Фомченко рассказала об истории города и Никольского собора. Участники осмотрели территорию древнего кремля и его окрестности. По их словам, такие прогулки помогают поддерживать физическую активность, расширять кругозор и проводить время с друзьями.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он направлен на создание условий для самореализации и здорового образа жизни людей старшего поколения. В Можайском округе для участников регулярно проводят спортивные занятия, творческие мастер-классы и познавательные экскурсии.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.