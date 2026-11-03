В Воскресенске провели концерт ко Дню народного единства

Дом культуры поселка имени Цюрупы 1 ноября принял гостей торжественного мероприятия «Моя Россия – моя страна», посвященного Дню народного единства.

Настоятель Георгиевского храма протоиерей Николай Зверев обратился к гостям с приветственным словом и напомнил о духовных истоках единения российского народа. Руководитель Воскресенского отделения ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура посвятил выступление защите Отечества и важности гражданской сплоченности.

Концертная программа объединила народные песни и динамичные композиции, отражающие культурное наследие страны. Зрители тепло встретили сольные выступления вокалистов. Темами вечера стали историческая память, солидарность и верность общим ценностям.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.