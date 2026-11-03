В Химках завершают ремонт дороги в деревне Носово

Ремонт дороги в деревне Носово в Химках вышел на завершающий этап. На этой неделе на участке планируют установить искусственные дорожные неровности и знаки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорога в деревне Носово — один из ключевых объектов программы ремонта дорог в Химках на 2026 год. Она связывает садовые товарищества «Луч», «Регион» и «Радуга» с общей дорожной сетью. Протяженность ремонтируемого участка от улицы Лесной составляет 715 метров.

Рабочие сначала выполнили профилирование дороги щебнем с помощью спецтехники, затем уложили асфальт. На этой неделе планируют установить искусственные дорожные неровности и дорожные знаки.

Параллельно на улице Соколовской в микрорайоне Новогорск обновляют асфальт и расширяют проезжую часть. Здесь также появятся искусственные дорожные неровности и разметка.

Проекты соответствуют Народной программе партии «Единая Россия» и входят в национальный проект «Инфраструктура для жизни», который реализуют в Подмосковье с 2025 года. Его цель — комплексное развитие региона: синхронизация строительства жилья, дорог, городской среды и коммунального хозяйства для повышения качества жизни людей.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.