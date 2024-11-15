В Кремле анонсировали международные телефонные переговоры Путина в пятницу

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Песков: в пятницу Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в пятницу глава российского государства Владимир Путин проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщает ТАСС .

«Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Сегодня достаточно интенсивный график международных телефонных разговоров», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что в первой половине дня российский лидер уже провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой.

Песков добавил, что следующие международные переговоры ожидаются в районе 17:00 по Москве. По его итогам будут даны официальные комментарии.

Ранее Дмитрий Песков, заявил Владимир Путин лично курирует вопросы украинского конфликта, отдельная должность для этих целей вводить не планируется.