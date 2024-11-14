Песков заявил, что Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению

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Песков: вопросы по украинскому направлению курирует Путин, спецпосланника нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил глава государства Владимир Путин лично курирует вопросы украинского конфликта, отдельная должность для этих целей вводить не планируется, сообщает РИА Новости .

«Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет», — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп вскоре назначит спецпосланника по Украине для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом.

По мнению американских телевизионщиков, речь идет об «очень высокопоставленном человеке» с большим авторитетом.